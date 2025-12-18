Les zones humides, un patrimoine commun Saint-Côme-du-Mont Carentan-les-Marais

Les zones humides, un patrimoine commun

Saint-Côme-du-Mont 3 Village Les Ponts Douve Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 10:00:00

fin : 2026-02-01 12:00:00

Date(s) :

2026-02-01

À l’occasion de la Journée mondiale des Zones Humides, découvrez l’Espace Naturel Sensible des marais des Ponts d’Ouve, au coeur du Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin. Découvrez ce patrimoine naturel exceptionnel ! Sur réservation. .

Saint-Côme-du-Mont 3 Village Les Ponts Douve Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

