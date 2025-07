L’ESAT de Haguenau une découverte solidaire Haguenau

L’ESAT de Haguenau une découverte solidaire

16 Rue Saint-Exupéry Haguenau Bas-Rhin

Début : Mardi 2025-09-09 10:00:00

fin : 2025-09-09 12:00:00

2025-09-09

Visite des ateliers de production et du restaurant par un travailleur en situation de handicap.

Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour !

L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !

Découverte des coulisses de l’entreprise et des services offerts, suivi d’une visite guidée des ateliers de production et du restaurant par un travailleur en situation de handicap. Moment d’échanges conviviaux, où les visiteurs pourront poser leurs questions et obtenir des réponses personnalisées. .

English :

Visit to the production workshops and restaurant by a disabled worker.

German :

Besichtigung der Produktionsstätten und des Restaurants durch einen Arbeitnehmer mit Behinderungen.

Italiano :

Visita ai laboratori di produzione e al ristorante da parte di un lavoratore disabile.

Espanol :

Visita de un trabajador discapacitado a los talleres de producción y al restaurante.

