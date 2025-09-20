Lesbienne ou poète – lecture des textes de Mireille Havet par Marie-Do Fréval Osmoz café Paris

Lesbienne ou poète – lecture des textes de Mireille Havet par Marie-Do Fréval Osmoz café Paris samedi 20 septembre 2025.

Pour l’édition des Journées du Matrimoine

2025, la Compagnie Bouche à Bouche propose de découvrir l’œuvre de Mireille

Havet à travers une lecture spectacle de ses textes par Marie-Do Fréval en compagnie d’une artiste.

Selon les mots de Marie-Do, « Mireille Havet est une poétesse

incontournable à laquelle on ne peut pas résister dès que l’on ouvre les pages

de son journal. Elle a une écriture puissante, déchirée, joyeuse et

douloureuse, sensuelle à la frontière de l’érotisme. Elle fait partie de ces

femmes féminines et féministes, luttant pour leur liberté. Une femme en

souffrance et singulièrement vivante. Une femme du début du vingtième siècle,

témoin de la première guerre mondiale. Une femme libre. Alors en tant

qu’amoureuse des mots et des femmes, j’ai envie de mettre son univers en

lumière, en corps et en chair. Une écriture de la provocation que je veux

partager car il est urgent de la connaître.»

Marie-Do

Fréval offrira au public une plongée dans l’œuvre de cette autrice par la lecture d’une partie de ses textes.

Le samedi 20 septembre 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Osmoz café 33, rue de l’Ouest 75014 Paris

