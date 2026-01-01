LESBINK ! La convention tattoo 100% lesboqueer LA BULLE Paris

Parce qu’on a la commu dans la peau, LES DRAMAGOUINES ouvrent 2026 avec cet énorme kiff :

LESBINK, la convention de tatouage 100% lesboqueer !

On t’attend dans cette atmosphère unique d’encre, d’art et de saphisme pour décorer ta peau ou juste passer un moment de convivialité.

Tu peux prendre rdv avec tes artistes préféré.es ou bien découvrir et improviser sur le moment.

À très vite pour un nouveau moment inoubliable à la gloire des lesboqueer ! On a bien trop hâte.

Être lesboqueer… et se faire tatouer par un.e artiste lesboqueer, toi aussi c’est ton rêve ?

Le dimanche 18 janvier 2026

de 11h00 à 22h00

payant

Ouvert à toustes – sur inscription à prix libre

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-18T12:00:00+01:00

fin : 2026-01-18T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-18T11:00:00+02:00_2026-01-18T22:00:00+02:00

LA BULLE 22 rue Malher 75004 Paris

lesdramagouines@gmail.com https://www.facebook.com/events/801671849554129 https://www.facebook.com/events/801671849554129



Afficher la carte du lieu LA BULLE et trouvez le meilleur itinéraire

