Du 19 au 24 mai 2025, rendez-vous au 2 rue Erik Satie à Nailloux pour célébrer ensemble les 10 ans du centre culturel L’Escal !

Cette année, les festivités auront pour fil rouge un hommage à l’anniversaire de la création des 4 Saisons de Vivaldi !

Programme

Mercredi 21 mai:

15h 19h Média’braderie (vente de documents livres, bd et bien d’autres) 1€ les 3 titres — prévoir de la monnaie

Jeudi 22 mai:

18h 22h Soirée des jeux

Réalité virtuelle Jeux en bois, jeux de société, rétrogaming…

Avec Les Jeux du Chananas, Freegame, CCTL

19h Discours de lancement

Histoire du bâtiment, Slam guitare par Jean-Cécile , Chorégraphie Team DS

20h30 22h Concert Izzy et ses musiciens

Hommage à France Gall et Michel Berger

Vendredi 23 mai

17h00 Conférence Sport-Santé

17h 19h Stand légumes Les Saveurs de la Terre

18h Théâtre d’improvisation Les Kaméléons de Mazères

19h00 Concert Gospel Musicolor

20h Démonstration Arts Martiaux

21h Concert Sounds of Garden (Pop Jazz)

Samedi 24 mai

11h00 Inauguration Rue de la République (Mairie)

12h30 Concert EIML + Quintette Cuivres Aéris

13h Flash Mob

14h30 17h00 Animations & Ateliers

– Coworking Portes ouvertes

– Rallye Patrimoine (inscription auprès de l’Office de Tourisme)

– Maquillage printanier Mariquillage

– Studio Photo Les 4 saisons Club photo de Nailloux

– Sculpture de ballons Structures Gonflables Lauragais

– Lectures théâtralisées –Jean-Philippe Hémery Cie Bulles d’Artis

– Meccanos Claude Chevillet

– Jeux (bois / société / rétrogaming)

Rencontres d’auteurs

En présence de la librairie Détours

Robert Mallosc, Françoise Martin, Centre Lauragais d’Études Scientifiques, André Roou, Stéphane Amiot, Janine Cransac, Christophe Guillaumot, Anne Jonas, Raphaelle Michaud, Véronique Miquel, Pierre Rouanne, Matthieu Andrew, Magali Chenevrière, Camille CLD, Joanie Frigau, François-Alexandre Garavel, Laurence Koess, Cyrille Thiers, Treyborac Louisa

Ateliers créatifs

-Calligraphie japonaise Taeko et Saori

– Scrapbooking Jennifer Clauzade• Livre accordéon Valérie Dupont-Roussel

– Mandalas Marion Gaubert

– Création de papier Stéphane Amiot

– Bar à peinture Alexandra Reliant

– Jeux d’écriture Phil Handrews

– Atelier d’écriture Cindy Coste

– Marques-pages en vannerie Marion Bourbon Maurel

– Modelage terre Barbote & Chamottine

– Fresque participative Musicolor

Spectacles et concerts

17h Spectacle “Reflets” Cie “Bulles d’Artis”

18h Présentation œuvre collective CREEA

18h30 Concert Orchestre Symphonique de Toulouse (4 saisons de Vivaldi)

20h Spectacle Magie musicale Cie “On s’en tape”

21h Orchestre Eddy Vox

Expositions (en continu)

-Nailloux, Histoire & Patrimoine Nailloux d’autrefois par Antoine Zaragoza ; portraits de Vivaldi & Satie par Bob Mazurel & Evelyne Dominault; Arbres remarquables par Arbres et Paysages d’Autan

-L’Escal aux 4 saisons par les enfants des accueils de loisirs de Nailloux & Montgeard

-Couleurs & Mouvement Matthieu Jullien

-Mandalas Marion Gaubert

-Tableaux Alexandra Reliant

-Les 4 saisons Musicolor

-Les 4 saisons Pierre Rouanne

-Totem Créé et offert pour les 10 ans de l’ESCAL, par les artistes de Barbote & Chamottine, Le Grain de Sel

-L’Arche humaine Création offerte en 2015 par CREEA pour l’inauguration de l’ESCAL Résidence d’artistes pour la réalisation d’une fresque collective .

