L’Escale à jeux Médiathèque de l’Escale Angoulême

L’Escale à jeux

Médiathèque de l’Escale 17 Rue Saint-Vincent de Paul Angoulême Charente

Début : 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-02-14 17:00:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-03-07 2026-04-18 2026-05-30 2026-06-20

Venez partager un temps de jeux en famille, animé par les bibliothécaires. Jeux de construction, de plateau, grands jeux en bois, etc.

Médiathèque de l’Escale 17 Rue Saint-Vincent de Paul Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 45 61

English :

Come and share a family game time, led by the librarians. Construction games, board games, large wooden games, etc.

