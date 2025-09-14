L’Escale du mois Nez au Havre Terminal de la Citadelle Le Havre

L'Escale du mois Nez au Havre Terminal de la Citadelle Le Havre dimanche 14 septembre 2025.

Terminal de la Citadelle Le Havre

Début : 2025-09-14 11:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-14

Participez à une escale sensorielle hors du commun « Nez au Havre », une journée festive et immersive autour de l’odorat, en lien direct avec l’exposition « Les Odeurs Capitales & Les Nez » dévoilée au grand public ce même jour.

Cette escale propose une expérience augmentée de l’exposition au-delà de la découverte libre des œuvres, des cloches odorantes et des portraits de Nez, cette journée vous offre rencontres, animations, ateliers, échanges et découvertes inédites… pour vivre l’olfaction en mouvement, avec celles et ceux qui la font.

À 15h30, ne manquez pas la rencontre avec Charbel Hawko, Docteur de l’Université Le Havre Normandie et Ingénieur de recherche à l’URCOM, qui vous propose une plongée dans sa recherche sur les émissions odorantes en milieu urbain

« Le Havre à pleins nez comprendre et anticiper les odeurs de la ville. Comment naissent les odeurs dans notre environnement ? Comment les mesurer, les anticiper, les réduire ? Un moment d’échange ouvert pour mieux comprendre ces phénomènes parfois invisibles… mais bien présents. »

Tout au long de la journée, venez participer à des ateliers ludiques et interactifs animés par Atmo Normandie et ses médiateurs

– « À la découverte des Odeurs » dès 6 ans ateliers participatifs où chacun est invité à explorer les mystères de l’odorat et à découvrir comment un vocabulaire précis permet de mieux nommer, comprendre et gérer les odeurs qui nous entourent. Ateliers prévus à 11h30, 14h30 et 16h30, gratuits sur réservation https://www.billetweb.fr/atelier-a-la-decouverte-des-odeurs-de-7-a-12-ans

– « Dessine ton odeur » de 4 à 12 ans après avoir découvert la capsule olfactive du territoire, les enfants sont invités à représenter leur perception sous forme de dessin.

Des Nez Normands seront présents tout au long de la journée. Venez échanger avec eux sur leur engagement, leur formation, leur rôle dans la surveillance de la qualité de l’air, et sur ce que signifie être nez dans notre société.

Bien sûr, cette escale est aussi l’occasion de découvrir l’exposition Les Odeurs Capitales & Les Nez fresques historiques, cloches interactives, modules pédagogiques, portraits

sensibles, témoignages olfactifs du monde entier…

Peut-être y retrouverez-vous votre propre souvenir, déposé lors de la Minute internationale des odeurs du 10 juin ? Toutes les contributions sont exposées sur un mur collectif de ressentis olfactifs, véritable mémoire sensorielle partagée.

Accès libre et gratuit. .

Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 15 01 60 info@lehavreportcenter.com

