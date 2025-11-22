L’ESCALE fait son cirque Romagné

5 Rue de Fougères Romagné Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

2025-11-22

Venez découvrir les arts du cirque à l’ESCALE pour une journée haute en couleurs qui émerveillera petits et grands. Le programme propose de nombreuses activités telles que le maquillage, la fabrication de balles de jonglage, des ateliers de cuisine du cirque, des lectures par la médiathèque de Romagné et des tatouages éphémères avec Made In Roch. Les participants pourront également s’initier aux arts du cirque, découvrir le cerceau aérien grâce à l’association Espérance Corps et Graphies, et assister au spectacle payant « Hold on » présenté par le centre culturel Juliette Drouet. .

5 Rue de Fougères Romagné 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 21 98 00 00

L’événement L’ESCALE fait son cirque Romagné a été mis à jour le 2025-09-08 par OT FOUGERES