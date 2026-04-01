L’escapade musicolorée et concert dessiné Villa Mistral Marseille 16e Arrondissement

Marseille 16e Arrondissement

L’escapade musicolorée et concert dessiné

Mercredi 22 avril 2026 à partir de 15h. Villa Mistral 122 plage de l’Estaque Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Animation dédiée aux enfants à partir de 3 ans.Enfants

La Villa Mistral invite le public à découvrir L’escapade musicolorée , un spectacle original mêlant concert et dessin, accessible dès l’âge de 3 ans.



Imaginé par Papa Merlin, auteur-compositeur, et Peggy Nille, autrice-illustratrice, ce rendez-vous artistique propose un voyage sensoriel et musical à travers plusieurs cultures, des Antilles à l’Inde, en passant par la Chine et le Mexique. Musique et illustration se conjuguent en direct pour offrir une expérience immersive et poétique.



Pensé comme un moment convivial et interactif, le spectacle encourage la participation du public, invité à chanter, danser et reprendre des motifs rythmiques.



Entrée libre, sans inscription. .

Villa Mistral 122 plage de l’Estaque Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 60 40

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English :

Activities for children aged 3 and over.

L’événement L’escapade musicolorée et concert dessiné Marseille 16e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille