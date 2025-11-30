L’escapade Saint Martinoise Saint-Martin-de-Hinx

Tarif : 5 – 5 – 17 EUR

Début : 2025-11-30

2025-11-30

Événement Sportif à St Martin de Hinx le 30 Novembre 2025

2 Distances et une marche pour satisfaire le plus grand nombre !

Préparez vos baskets et votre bonne humeur pour l’événement sportif du SMBS course à pied

Nouveauté cette année: course chronométrée, récompenses pour toutes les catégories et grande tombola

Ouvert à tous dans une ambiance conviviale et sportive

Infos pratiques et inscriptions sur PB Organisation .

Salle SocioCulturelle Saint-Martin-de-Hinx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 87 54 41 barbaramateos@sfr.fr

English : L’escapade Saint Martinoise

Sports event in St Martin de Hinx on November 30, 2025

2 distances and a walk to satisfy as many people as possible!

German : L’escapade Saint Martinoise

Sportereignis in St Martin de Hinx am 30. November 2025

2 Distanzen und ein Marsch, um möglichst viele Menschen zufriedenzustellen!

Italiano :

Manifestazione sportiva a St Martin de Hinx il 30 novembre 2025

2 distanze e una passeggiata per soddisfare il maggior numero possibile di persone!

Espanol : L’escapade Saint Martinoise

Evento deportivo en St Martin de Hinx el 30 de noviembre de 2025

¡2 distancias y una caminata para satisfacer al mayor número de personas posible!

