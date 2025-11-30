L’escapade Saint Martinoise Saint-Martin-de-Hinx
Salle SocioCulturelle Saint-Martin-de-Hinx Landes
Tarif : 5 – 5 – 17 EUR
Tarif de base plein tarif
Événement Sportif à St Martin de Hinx le 30 Novembre 2025
2 Distances et une marche pour satisfaire le plus grand nombre !
Préparez vos baskets et votre bonne humeur pour l’événement sportif du SMBS course à pied
Nouveauté cette année: course chronométrée, récompenses pour toutes les catégories et grande tombola
Ouvert à tous dans une ambiance conviviale et sportive
Infos pratiques et inscriptions sur PB Organisation .
Salle SocioCulturelle Saint-Martin-de-Hinx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 87 54 41 barbaramateos@sfr.fr
English : L’escapade Saint Martinoise
Sports event in St Martin de Hinx on November 30, 2025
2 distances and a walk to satisfy as many people as possible!
German : L’escapade Saint Martinoise
Sportereignis in St Martin de Hinx am 30. November 2025
2 Distanzen und ein Marsch, um möglichst viele Menschen zufriedenzustellen!
Italiano :
Manifestazione sportiva a St Martin de Hinx il 30 novembre 2025
2 distanze e una passeggiata per soddisfare il maggior numero possibile di persone!
Espanol : L’escapade Saint Martinoise
Evento deportivo en St Martin de Hinx el 30 de noviembre de 2025
¡2 distancias y una caminata para satisfacer al mayor número de personas posible!
