Lescar en Fête ! – Plaine des remparts Lescar, 27 juin 2025

Pyrénées-Atlantiques

Lescar en Fête ! Plaine des remparts Chemin de Beneharnum Lescar Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-06-27

fin : 2025-06-27

2025-06-27

À partir de 19h Ouverture de la Fête foraine et des Casetas

19h-22h Animation pour les enfants animée par le service Enfance :

Le Zapping Show de Lescar (Le juste poids, Le prix mystère, Le blind test,

Le quizz du jambon beurre, Danse avec Lescar, Un concours de air concert

avec trois catégories, enfant, adulte et famille)

21h30-23h Soirée dansante des enfants et familles (ouverte à tous) .

Plaine des remparts Chemin de Beneharnum

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98

