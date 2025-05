Lescar en Fête ! – Plaine des remparts Lescar, 28 juin 2025 07:00, Lescar.

Lescar en Fête ! Plaine des remparts Chemin de Beneharnum Lescar Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

2025-06-28

12h30 Ouverture des casetas

14h Ouverture de la Fête foraine

14h à 20h Concerts au Coin cool avec Pierre Cherreze,

le Duo Load, Medie, Ozam, Who Says, Soul Lemonade

14h à 22h Zone jeux sous le chapiteau avec animation musicale

15h à 19h Ouverture des zones de jeux pour les enfants et adolescents

15h à 19h Concerts itinérants avec des fanfares

14h à 18h30 Beneharnum Race, parcours à obstacle

catégories Familles, Juniors et Fun

19h à 20h30 Apéritif en musique sous le chapiteau des casetas

20h30 Repas avec animation musicale par 90’s Spirit

et diffusion de l a finale du Top 14 sur écr an géant

Vers 22h15 à 1h Soirée dansante avec l’orchestre Heptagone .

