11h Spectacle de cirque pour enfants sous le chapiteau.

12h Apéritif des Fêtes en musique offert par la Ville de Lescar.

13h Repas

14h Ouverture de la fête foraine.

14h à 20h concerts au Coin cool avec Mortelune, Lily Gil, Chafao,

L’ensemble de Musique amplifiée de la Cité des Arts, The Deweys,

Paulette et les Darons

15h à 19h ouverture des zones de jeux pour les enfants et adolescents

14h à 22h zone jeux sous le chapiteau avec animation musicale

14h à 18h Beneharnum Race Courses Familles, Juniors et Fun

18h30 à 19h30 Animation musicale de l’apéritif avec une fanfare

19h30 Repas Casetas avec animation musicale douce

21h Concert Spectacle avec le groupe Mango Social Club

22h30 Grand feu d’artifice musical

23h à 0h DJ Blash et Monsieur V .

