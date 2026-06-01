Lescar

Lescar en Fête

Chemin de Beneharnum Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Les fêtes de Lescar reviennent pour trois jours d’animations ! de la musique, du sport, des danses… pour toute la famille

11 h Spectacle pour enfants sous chapiteau

12 h Apéritif en musique offert par la Ville

13 h Repas

14 h Ouverture de la fête foraine

14h-20h Concerts au Coin cool avec Superkitch, L’ensemble de musique actuelle de la Cité des Arts, Duo Éclipse, Manu et les roudoudous, Feelin et Soul Lemonade trio. Concerts itinérants

avec le Vide-Grenier-Brass-Band

15h-19h Ouverture des zones de jeux pour les enfants et adolescents

14h-22h Zone jeux sous le chapiteau avec animation musicale

15h-19h Beneharnum Race Courses Familles, Juniors et Fun

18h30-19h30 Animation musicale de l’apéritif avec une fanfare

19h30 Repas Casetas avec animation musicale douce

21h Concert Spectacle avec le groupe Ah ! Kwantou.

22h30 Grand feu d’artifice musical

23h-00h DJ Blash et Monsieur V .

Chemin de Beneharnum Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98

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English : Lescar en Fête

L’événement Lescar en Fête Lescar a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pau