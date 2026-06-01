Lescar en Fête Lescar
Lescar en Fête Lescar dimanche 28 juin 2026.
Lescar
Lescar en Fête
Chemin de Beneharnum Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Les fêtes de Lescar reviennent pour trois jours d’animations ! de la musique, du sport, des danses… pour toute la famille
11 h Spectacle pour enfants sous chapiteau
12 h Apéritif en musique offert par la Ville
13 h Repas
14 h Ouverture de la fête foraine
14h-20h Concerts au Coin cool avec Superkitch, L’ensemble de musique actuelle de la Cité des Arts, Duo Éclipse, Manu et les roudoudous, Feelin et Soul Lemonade trio. Concerts itinérants
avec le Vide-Grenier-Brass-Band
15h-19h Ouverture des zones de jeux pour les enfants et adolescents
14h-22h Zone jeux sous le chapiteau avec animation musicale
15h-19h Beneharnum Race Courses Familles, Juniors et Fun
18h30-19h30 Animation musicale de l’apéritif avec une fanfare
19h30 Repas Casetas avec animation musicale douce
21h Concert Spectacle avec le groupe Ah ! Kwantou.
22h30 Grand feu d’artifice musical
23h-00h DJ Blash et Monsieur V .
Chemin de Beneharnum Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lescar en Fête
L’événement Lescar en Fête Lescar a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pau
À voir aussi à Lescar (Pyrénées-Atlantiques)
- Stage aquarelle sur le vif Exotic Park Lescar 15 juin 2026
- Balade médiévale Place Royale Lescar 19 juin 2026
- Balade médiévale Place Royale Lescar 26 juin 2026
- Lescar en Fête Lescar 27 juin 2026
- Balade médiévale Place Royale Lescar 27 juin 2026