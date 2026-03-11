L’Escargot de Cendrey Portes Ouvertes L’escargot de Cendrey Cendrey

L’Escargot de Cendrey Portes Ouvertes

L’escargot de Cendrey 8 rue Battenans Cendrey Doubs

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

À l’occasion de ses portes ouvertes, l’Escargot de Cendrey vous invite à découvrir l’élevage, comprendre les différentes étapes de la vie de l’escargot et le travail nécessaire à sa production. La vente de légumes, la dégustation d’escargots ainsi qu’une restauration sur place seront à votre disposition. Nous vous attendons nombreux ! .

L'escargot de Cendrey 8 rue Battenans Cendrey 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

