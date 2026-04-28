L’escargot sort de sa coquille Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Lombard
L’escargot sort de sa coquille Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Lombard samedi 1 août 2026.
Lombard
L’escargot sort de sa coquille
Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026
782 Rue du Quart Lombard Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
L’ESCARGOT SORT DE SA COQUILLE visites des parcs by night (pensez à prendre votre lampe torche), snacking et assiettes d’escargots, andouillettes, buvette. Vente. Karaoké. .
782 Rue du Quart Lombard 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 70 77 94 aubonbaveux@gmail.com
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English : L’escargot sort de sa coquille
Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026
L’événement L’escargot sort de sa coquille
Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Lombard a été mis à jour le 2026-04-28 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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