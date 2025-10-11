LESCHERES FETE DU VILLAGE SALLE DES FETES DE LESCHERES Leschères

LESCHERES FETE DU VILLAGE SALLE DES FETES DE LESCHERES Leschères samedi 11 octobre 2025.

LESCHERES FETE DU VILLAGE

SALLE DES FETES DE LESCHERES 4 RUE DE LA MAIRIE Leschères Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-11

LESCHERES FETE DU VILLAGE

SAMEDI 11 OCTOBRE 2025

14H30: 26ème marche des quilleux-départ place de l’église

19H00 soupe au lard à la salle des fêtes, repas à 15€ sur réservation et règlement au 06.77.16.72.75 jusqu’au 06 octobre 2025

Dimanche 12 octobre 2025

10h30 messe avec chorale de St-Lupicin

12h00 repas tiré du sac lieu-dit »Madagascar » route d’Angelon

après-midi jeux .

SALLE DES FETES DE LESCHERES 4 RUE DE LA MAIRIE Leschères 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 16 72 75

English : LESCHERES FETE DU VILLAGE

German : LESCHERES FETE DU VILLAGE

Italiano :

Espanol :

L’événement LESCHERES FETE DU VILLAGE Leschères a été mis à jour le 2025-09-19 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE