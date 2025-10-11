LESCHERES FETE DU VILLAGE SALLE DES FETES DE LESCHERES Leschères
LESCHERES FETE DU VILLAGE SALLE DES FETES DE LESCHERES Leschères samedi 11 octobre 2025.
SALLE DES FETES DE LESCHERES 4 RUE DE LA MAIRIE Leschères Jura
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-12
SAMEDI 11 OCTOBRE 2025
14H30: 26ème marche des quilleux-départ place de l’église
19H00 soupe au lard à la salle des fêtes, repas à 15€ sur réservation et règlement au 06.77.16.72.75 jusqu’au 06 octobre 2025
Dimanche 12 octobre 2025
10h30 messe avec chorale de St-Lupicin
12h00 repas tiré du sac lieu-dit »Madagascar » route d’Angelon
après-midi jeux .
SALLE DES FETES DE LESCHERES 4 RUE DE LA MAIRIE Leschères 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 16 72 75
