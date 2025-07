Lescure-Jaoul en fête Lescure-Jaoul

Lescure-Jaoul en fête

Lescure-Jaoul Aveyron

Début : Vendredi 2025-08-14

fin : 2025-08-15

2025-08-14

Deux jours d’animations pour la fête du village !

Jeudi

soirée avec DJ Equinoxe, restauration sur place.

Vendredi

8h rando cyclo entre Viaur et Jaoul (2 circuits) V E acceptés.

12h 30 repas pour cyclistes et amis.

19h30 Apéro animé par le groupe VIDE GRENIER,

20h30 repas aligot, veau d’aveyron

22h soirée animée par le groupe SMILE.

Jeu gonflable pour enfants l’après-midi et le soir

.

Lescure-Jaoul 12440 Aveyron Occitanie +33 6 52 31 55 47 comitelescure@gmail.com

English :

Two days of entertainment for the village fête!

German :

Zwei Tage voller Animationen für das Dorffest!

Italiano :

Due giorni di intrattenimento per la festa del paese!

Espanol :

¡Dos días de entretenimiento para la fiesta del pueblo!

