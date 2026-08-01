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AGENDA · Lescure-Jaoul

Lescure-Jaoul en fête Lescure-Jaoul

vendredi 14 août 2026 · Lescure-Jaoul

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Ville
12440 Lescure-Jaoul
Département
Aveyron
Tarif

Lescure-Jaoul

Lescure-Jaoul en fête

Lescure-Jaoul Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-14

Deux jours d’animations pour la fête du village !
Programme à venir.
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Lescure-Jaoul 12440 Aveyron Occitanie +33 6 32 62 28 21  comitelescure@gmail.com

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English :

Two days of activities for the village festival!
Program to be announced.

L’événement Lescure-Jaoul en fête Lescure-Jaoul a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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