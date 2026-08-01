AGENDA · Lescure-Jaoul
Lescure-Jaoul en fête Lescure-Jaoul
vendredi 14 août 2026 · Lescure-Jaoul
Informations pratiques
Lescure-Jaoul
Lescure-Jaoul en fête
Lescure-Jaoul Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-14
Deux jours d’animations pour la fête du village !
Programme à venir.
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Lescure-Jaoul 12440 Aveyron Occitanie +33 6 32 62 28 21 comitelescure@gmail.com
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English :
Two days of activities for the village festival!
Program to be announced.
L’événement Lescure-Jaoul en fête Lescure-Jaoul a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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