Informations pratiques

Lescure-Jaoul

Lescure-Jaoul en fête

Lescure-Jaoul Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-14

Deux jours d’animations pour la fête du village !

Programme à venir.

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Lescure-Jaoul 12440 Aveyron Occitanie +33 6 32 62 28 21 comitelescure@gmail.com

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English :

Two days of activities for the village festival!

Program to be announced.

L’événement Lescure-Jaoul en fête Lescure-Jaoul a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)