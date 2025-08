Leslie Lewis & Laurent Marode Organ trio en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Leslie Lewis & Laurent Marode Organ trio en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris lundi 22 septembre 2025.

Elle sera accompagnée de David Sauzay, l’un des saxophonistes ténor les plus reconnus en France, Stéphane Chandelier, batteur incontournable de la scène jazz, et Laurent Marode, pilier de l’orgue-jazz parisien.

Un quartet de haut vol pour une soirée placée sous le signe du swing et du groove.

Leslie Lewis : voix

Laurent Marode : orgue

David Sauzay : saxophone

Stéphane Chandelier : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, standards — La grande chanteuse de jazz américaine Leslie Lewis, figure emblématique des scènes new-yorkaise et californienne, se produira exceptionnellement au 38 Riv pour une soirée dédiée aux grands standards du jazz.

Le lundi 22 septembre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/