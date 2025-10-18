l’ESME vous présente sa démarche de réparation auprès des étudiants! ESME Lille

l’ESME vous présente sa démarche de réparation auprès des étudiants! ESME Lille samedi 18 octobre 2025.

l’ESME vous présente sa démarche de réparation auprès des étudiants! Samedi 18 octobre, 10h00 ESME Nord

Accès Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T18:00:00

Fin : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T18:00:00

ESME 14 Rue Colson, 59800 Lille Lille 59800 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France

On vous montre les projets de réparation d’objets des étudiants de l’école d’ingénieur ESME lors de la journée porte ouverte de l’école. RDV au 5ème étage, au fablab!