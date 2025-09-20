L’ESPACE DIDEROT-MÉDIATHÈQUE FÊTE LE PATRIMOINE ! Médiathèque Espace Diderot Rezé

L’ESPACE DIDEROT-MÉDIATHÈQUE FÊTE LE PATRIMOINE ! Samedi 20 septembre, 11h00 Médiathèque Espace Diderot Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Dans cette ancienne église transformée en médiathèque par l’architecte Massimiliano Fuksas, profitez d’animations toute la journée !

– À 11h : concert d’ARIA VOCE dédié à la musique américaine.

– À 11h30 et à 15h : visite guidée de la médiathèque (places limitées).

– De 12h à 17h30 : grande braderie de livres à 1€.

– De 15h à 18h : atelier pop-up sur le thème de l’architecture avec l’autrice-illustratrice Pauline Ferrand.

Médiathèque Espace Diderot Place Lucien Le Meut, 44400 Rezé Rezé 44400 La Houssais Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 04 05 37 https://mediatheque.reze.fr/ https://www.facebook.com/people/M%C3%A9diath%C3%A8que-Diderot-Rez%C3%A9/100090565135580/ Imaginée par l’architecte italien Massimiliano Fuksas, la médiathèque Diderot a été construite à partir de l’enveloppe de béton de l’église Saint-André, dont le toit s’est effondré en 1977. L’architecte y a créé un cube dans lequel la lumière joue en transparence avec les espaces et la matière. Tramway 3, Bus 30 et 33 : arrêt Espace Diderot

© Ville de Rezé