L’espace patrouille de France Immersion en plein ciel Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs Montélimar

Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs 100 Route de Valence Montélimar Drôme

Tarif : 5.5 – 5.5 – 15.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-04-04

C’est LA grande nouveauté de cette année 2026 au Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs !

Le site s’offre une incursion dans les airs avec un espace entièrement dédié à la Patrouille de France.

.

Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs 100 Route de Valence Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 50 62 66 contact@palais-bonbons.com

English :

It’s THE big news for 2026 at the Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs!

The site is taking to the skies with an area entirely dedicated to the Patrouille de France.

L’événement L’espace patrouille de France Immersion en plein ciel Montélimar a été mis à jour le 2026-03-06 par Montélimar Tourisme Agglomération