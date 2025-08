L’espace Schengen, aujourd’hui et demain Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-23 18:30 – 20:00

Gratuit : non Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Quelle coopération avec le soutien de l’Union Européenne ?Table ronde avec Olivier Brunet, conférencier Team Europe Direct, ancien fonctionnaire européen et Nicolas Singer, chef d’unité Projets et Plateforme du programme INTERREG Europe L’espace Schengen, signé le 14 juin 1985 par cinq États, a quarante ans. Il concerne aujourd’hui vingt-neuf pays. Mais, garantit-il vraiment la libre circulation à l’intérieur de l’Union européenne ? Quelle est sa plus-value aux frontières extérieures ? Qu’avons-nous appris de la période COVID dans les régions frontalières ? La frontière reste-t-elle un obstacle ou est-elle source d’opportunités ? Quelle coopération souhaitons-nous à l’intérieur de l’espace Schengen, aujourd’hui et demain ? Quel soutien l’Union européenne apporte-t-elle ? Table ronde organisée par la Maison de l’Europe à Nantes dans le cadre de l’édition 2025 de Décryptages consacrée au thème des frontières. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages/

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr