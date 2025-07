L’espace super chouette Centre d’art Gwinzegal Guingamp

L’espace super chouette Centre d’art Gwinzegal Guingamp mercredi 9 juillet 2025.

L’espace super chouette

Centre d’art Gwinzegal 4 Rue Auguste Pavie Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 16:00:00

fin : 2025-07-09 17:00:00

Date(s) :

2025-07-09

Mise en œuvre avec Sophie Grassart, artiste et 8 professionnelles de la petite enfance, l’espace Super-chouette permet d’éveiller les touts petits au monde du visible de façon ludique. La visite au musée devient un temps de partage et de connaissance, où petits et grands tissent des liens autour du sensible. Pour les enfants jusqu’à 6 ans. Sur réservation. Les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés d’un adulte qui prendra part à l’activité proposée. .

Centre d’art Gwinzegal 4 Rue Auguste Pavie Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 27 78

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement L’espace super chouette Guingamp a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol