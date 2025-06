L’Espace Tourisme et Loisirs vient à votre rencontre Ingrandes-Le Fresne sur Loire 16 juillet 2025 14:30

Maine-et-Loire

Rue de l'Eglise Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-07-16 14:30:00

fin : 2025-07-16 17:00:00

2025-07-16

L’Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis part à votre rencontre cet été !

Cet été, l’Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis lance l’opération « Hors les Murs » une série de rendez-vous en plein air pour venir à votre rencontre directement sur les sites emblématiques du territoire.

De la Loire à Vélo à Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire jusqu’aux plans d’eau de Mésanger et Oudon, en passant par le lac de Vioreau à Joué-sur-Erdre, ou encore par le marché de Saint-Mars-la-Jaille, l’équipe se déplace dans cinq communes tout au long de l’été.

L’objectif ? Mettre en lumière les richesses locales, les animations estivales, les activités de pleine nature, et faire découvrir autrement tout ce que le Pays d’Ancenis a à offrir.

Un format mobile, convivial et accessible à tous, pour profiter pleinement de l’été et de son territoire.

Nos dates

– Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire, le long de la Loire à Vélo (Square Canal du Hargouet) Mercredi 16 juillet après-midi ;

– Joué-sur-Erdre, autour du lac de Vioreau Mercredi 23 juillet après-midi ;

– Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille), au marché Mardi 29 juillet matin ;

– Oudon, autour du plan d’eau du Chêne Mercredi 6 août après-midi ;

– Mésanger, autour du plan d’eau du Pont de Cornouaille Mercredi 13 août après-midi. .

Rue de l’Eglise

Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 83 07 44 tourisme@pays-ancenis.com

English :

Espace Tourisme et Loisirs du Pays d?Ancenis is looking forward to meeting you this summer!

German :

Das Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis kommt diesen Sommer zu Ihnen!

Italiano :

Il Centro del turismo e del tempo libero del Pays d’Ancenis vi aspetta quest’estate!

Espanol :

El Centro de Turismo y Ocio de Pays d’Ancenis le espera este verano

