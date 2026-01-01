L’Espal c’est chez moi Les mercredis fabrique ! L’Espal Le Mans

L’Espal c’est chez moi Les mercredis fabrique !

L'Espal 60 Rue de l'Estérel Le Mans

Début : 2026-01-14 15:00:00

fin : 2026-03-25 17:00:00

2026-01-14 2026-01-28 2026-02-11 2026-03-11 2026-03-25 2026-04-08 2026-05-13 2026-05-27 2026-06-10 2026-06-24

En lien avec la programmation de la saison, venez participer aux Mercredis Fabrique, les 2?s et 4?s mercredis de chaque mois, avec des associations engagées sur le territoire

1er trimestre En lien avec l’exposition Poste restante, escale sur la ligne

De fil en images création d’un film d’animation

L’AFALAC récits de voyages et ateliers cartes postales

2? trimestre En lien avec la Biennale du son

Les Petits Débrouillards

Les Francas

3? trimestre En lien avec le temps fort Vivants ! Vivantes !

Terre des hommes

Les Petits Débrouillards .

