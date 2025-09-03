L’Espal c’est chez moi Ludothèque L’Espal Le Mans

L’Espal 60 Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Début : 2025-09-03 15:00:00

fin : 2026-01-07 17:00:00

2025-09-03 2025-10-01 2025-11-05 2025-12-03 2026-01-07 2026-02-04 2026-03-04 2026-04-01 2026-05-06 2026-06-03

Tout au long de l’année, le premier mercredi du mois, des jeux sont mis à disposition à L’Espal !

Enfants mais aussi aux adultes pourront découvrir une grande variété de jeux grâce aux animateur·rices de la ludothèque Planet’jeux. .

