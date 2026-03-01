L’Espal

62 Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 17:30:00

fin : 2026-03-25 18:30:00

Date(s) :

2026-03-25

Inscription Mini Tribu La Mini Tribu, c’est comme une colonie de vacances artistique ! Un parcours par trimestre (3 mercredis matin et 2 jours pendant les vacances scolaires) avec des artistes qui invitent les enfants à explorer une thématique avant de découvrir un spectacle ou une exposition.

Permanence d’inscription pour la Mini Tribu, mercredi 25 mars de 17h30 à 18h30 à L’Espal

Deux parcours possibles d’avril à mai

? Parcours arts visuels et création d’une œuvre collective en lien avec l’exposition RELIQUA de Sylvain Wavrant dans le cadre du Temps fort Vivants! Vivantes!

8, 13, 14 avril ? 9H30 À 15H30

Mercredis 6 et 27 mai ? 9H30 À 11H30

? Parcours danse avec la chorégraphe Pauline Yvard autour des spectacles Qui est là ? de Mylène Benoit et Nocturne (Parade) de Phia Ménard.

Mercredi 8 avril ? 9H30 À 11H30

Lundi 13 et mardi 14 avril ? 9H30 À 15H30

Mercredis 29 avril et 6 mai ? 9H30 À 11H30

Participation obligatoire à toutes les dates du parcours .

62 Rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Mini Tribu registration: Mini Tribu is like an artistic summer camp! One course per term (3 Wednesday mornings and 2 days during school vacations) with artists who invite children to explore a theme before discovering a show or exhibition.

L’événement L’Espal Le Mans a été mis à jour le 2026-03-18 par CDT72