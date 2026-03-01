L’Espal Le Mans
L’Espal Le Mans mercredi 25 mars 2026.
L’Espal
62 Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 17:30:00
fin : 2026-03-25 18:30:00
Date(s) :
2026-03-25
Inscription Mini Tribu La Mini Tribu, c’est comme une colonie de vacances artistique ! Un parcours par trimestre (3 mercredis matin et 2 jours pendant les vacances scolaires) avec des artistes qui invitent les enfants à explorer une thématique avant de découvrir un spectacle ou une exposition.
Permanence d’inscription pour la Mini Tribu, mercredi 25 mars de 17h30 à 18h30 à L’Espal
Deux parcours possibles d’avril à mai
? Parcours arts visuels et création d’une œuvre collective en lien avec l’exposition RELIQUA de Sylvain Wavrant dans le cadre du Temps fort Vivants! Vivantes!
8, 13, 14 avril ? 9H30 À 15H30
Mercredis 6 et 27 mai ? 9H30 À 11H30
? Parcours danse avec la chorégraphe Pauline Yvard autour des spectacles Qui est là ? de Mylène Benoit et Nocturne (Parade) de Phia Ménard.
Mercredi 8 avril ? 9H30 À 11H30
Lundi 13 et mardi 14 avril ? 9H30 À 15H30
Mercredis 29 avril et 6 mai ? 9H30 À 11H30
Participation obligatoire à toutes les dates du parcours .
62 Rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Mini Tribu registration: Mini Tribu is like an artistic summer camp! One course per term (3 Wednesday mornings and 2 days during school vacations) with artists who invite children to explore a theme before discovering a show or exhibition.
L’événement L’Espal Le Mans a été mis à jour le 2026-03-18 par CDT72