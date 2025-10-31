Lespes fête Halloween Espace Lespes Anglet

Lespes fête Halloween Espace Lespes Anglet vendredi 31 octobre 2025.

Lespes fête Halloween

Espace Lespes 2 allée Gérard de Nerval Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Venez célébrer Halloween ensemble dans une ambiance terriblement festive !

Au programme Parcours de l’horreur, réalité virtuelle, laser game, conte de la peur, jeux de société, jeux de cible, Chase Tag… Restauration avec la Junior Association.

Et attention… à partir de 20h, une horde de petits monstres affamés envahira les rues pour réclamer des friandises !

On vous attend nombreux pour une soirée monstrueuse ! .

Espace Lespes 2 allée Gérard de Nerval Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 25 s.jeunesse@anglet.fr

English : Lespes fête Halloween

German : Lespes fête Halloween

Italiano :

Espanol : Lespes fête Halloween

L’événement Lespes fête Halloween Anglet a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Anglet