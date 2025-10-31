Lespes fête Halloween Espace Lespes Anglet
Lespes fête Halloween Espace Lespes Anglet vendredi 31 octobre 2025.
Lespes fête Halloween
Espace Lespes 2 allée Gérard de Nerval Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Venez célébrer Halloween ensemble dans une ambiance terriblement festive !
Au programme Parcours de l’horreur, réalité virtuelle, laser game, conte de la peur, jeux de société, jeux de cible, Chase Tag… Restauration avec la Junior Association.
Et attention… à partir de 20h, une horde de petits monstres affamés envahira les rues pour réclamer des friandises !
On vous attend nombreux pour une soirée monstrueuse ! .
Espace Lespes 2 allée Gérard de Nerval Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 25 s.jeunesse@anglet.fr
