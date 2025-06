LESPINESSENCE DE FERME EN FERME EN VAL DE DAGNE – Caunettes-en-Val 22 juin 2025 10:00

Micias SAILLARD, paysan herboriste à Caunettes en Val depuis 2008, cultive, cueille, distille et transforme lui-même l’ensemble d’une gamme de plantes aromatiques et médicinales, choisies pour leurs vertus. Elles permettent de créer, huiles essentielles, hydrolats, sirops, sels aromatiques et divers cosmétiques naturels.

Lors de cette journée, venez découvrir les secrets de la distillation des plantes, leurs vertus et leurs transformations, en visitant l’atelier et en assistant à une distillation.

Vente sur place d’huiles essentielles, hydrolats, baumes et cosmétiques naturels, sirops de plantes, sel aux herbes, ail des ours…

Caunettes-en-Val 11220 Aude Occitanie +33 6 71 64 89 13 lespinessence@orange.fr

English :

Micias SAILLARD, a farmer-herbalist in Caunettes en Val since 2008, grows, harvests, distills and processes a whole range of aromatic and medicinal plants, chosen for their virtues. They are used to create essential oils, hydrolats, syrups, aromatic salts and a range of natural cosmetics.

Come and discover the secrets of plant distillation, their virtues and transformations, by visiting the workshop and attending a distillation session.

On-site sales of essential oils, hydrolats, balms and natural cosmetics, herbal syrups, herbal salt, wild garlic…

German :

Micias SAILLARD, seit 2008 Kräuterbauer in Caunettes en Val, baut an, pflückt, destilliert und verarbeitet selbst eine ganze Reihe von aromatischen und medizinischen Pflanzen, die aufgrund ihrer Tugenden ausgewählt wurden. Daraus werden ätherische Öle, Hydrolate, Sirupe, aromatische Salze und verschiedene Naturkosmetika hergestellt.

Entdecken Sie an diesem Tag die Geheimnisse der Pflanzendestillation, ihre Tugenden und ihre Verarbeitung, indem Sie die Werkstatt besichtigen und einer Destillation beiwohnen.

Verkauf vor Ort von ätherischen Ölen, Hydrolaten, Balsam und Naturkosmetik, Kräutersirupen, Kräutersalz, Bärlauch…

Italiano :

Micias SAILLARD, agricoltore-erborista a Caunettes en Val dal 2008, coltiva, raccoglie, distilla e lavora una propria gamma di piante aromatiche e medicinali, scelte per le loro virtù. Le piante vengono utilizzate per creare oli essenziali, idrolati, sciroppi, sali aromatici e una gamma di cosmetici naturali.

Venite a scoprire i segreti della distillazione delle piante, le loro virtù e la loro trasformazione, visitando il laboratorio e assistendo a una distillazione.

Oli essenziali, idrolati, balsami e cosmetici naturali, sciroppi vegetali, sali alle erbe, aglio selvatico, ecc. in vendita sul posto.

Espanol :

Micias SAILLARD, agricultor-herborista de Caunettes en Val desde 2008, cultiva, cosecha, destila y transforma su propia gama de plantas aromáticas y medicinales, elegidas por sus virtudes. Con ellas crea aceites esenciales, hidrolatos, jarabes, sales aromáticas y una gama de cosméticos naturales.

Venga a descubrir los secretos de la destilación de las plantas, sus virtudes y su transformación, visitando el taller y asistiendo a una destilación.

Venta in situ de aceites esenciales, hidrolatos, bálsamos y cosméticos naturales, jarabes vegetales, sales aromáticas, ajo silvestre, etc.

