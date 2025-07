Lespista Nuda En piste pour le bal La Chomette

Lespista Nuda En piste pour le bal La Chomette mardi 19 août 2025.

Lespista Nuda En piste pour le bal

la chomette La Chomette Haute-Loire

Début : Mardi 2025-08-19 21:00:00

2025-08-19

Inspiré des grooves du monde entier, au service du bal.

la chomette La Chomette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 88 33 commune-de-la-chomette@orange.fr

English :

Inspired by grooves from all over the world, at the service of the ball.

German :

Inspiriert von Grooves aus aller Welt, im Dienste des Balls.

Italiano :

Ispirata alle scanalature di tutto il mondo, al servizio della palla.

Espanol :

Inspirado en los surcos de todo el mundo, al servicio del balón.

L’événement Lespista Nuda En piste pour le bal La Chomette a été mis à jour le 2025-07-08 par Communauté de communes des rives Haut-Allier