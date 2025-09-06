L’ESPLANADE MÉDIÉVALE Montpellier

Place Faulquier Montpellier Hérault

Tarif : – –

Début : 2025-09-06

Grâce au soutien de la ville de Montpellier, Les Chevaliers de l’Ordre des 4 Vents vous convient, pour la 8ème année consécutive, à les rejoindre pour une journée médiévale qui se tiendra cette année, travaux obligent, place Faulquier.

Sur leur camp, le samedi 6 septembre 2025 de 10h à 18h, nos troubadours, chevaliers, dames, gardes, bourgeois, moines… vous proposeront des animations gratuites pour les petits et les grands, pour découvrir de nombreux aspects de la vie du XIIIe siècle.

Programme Animations permanentes de 10h à 18h

Tarif Gratuit .

Place Faulquier Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 61 35 34 34 info@chevaliers4vents.com

English :

Thanks to the support of the city of Montpellier, Les Chevaliers de l’Ordre des 4 Vents are inviting you, for the 8th year running, to join them for a medieval day, to be held this year on Place Faulquier.

German :

Dank der Unterstützung der Stadt Montpellier laden die Ritter des Ordens der 4 Winde Sie bereits zum achten Mal in Folge ein, sich ihnen bei einem mittelalterlichen Tag anzuschließen, der in diesem Jahr aufgrund von Bauarbeiten auf dem Place Faulquier stattfinden wird.

Italiano :

Grazie al sostegno della città di Montpellier, Les Chevaliers de l’Ordre des 4 Vents vi invitano a partecipare per l’ottavo anno consecutivo a una giornata medievale, che quest’anno si terrà in Place Faulquier.

Espanol :

Gracias al apoyo de la ciudad de Montpellier, Les Chevaliers de l’Ordre des 4 Vents le invitan por octavo año consecutivo a una jornada medieval que este año se celebrará en la plaza Faulquier.

