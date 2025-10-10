L’ESPRIT DE FAMILLE Relations familiales et éducation des enfants en France, XVIIIe-XIXe siècles Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris Paris
L’ESPRIT DE FAMILLE Relations familiales et éducation des enfants en France, XVIIIe-XIXe siècles Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris Paris vendredi 10 octobre 2025.
En lien avec les préoccupations philosophiques et idéologiques qui se sont développées en France à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle (Diderot, Rousseau, Condorcet), ce cycle vous invite à réfléchir, grâce à des spécialistes d’histoire moderne, à la place de l’enfant au sein de la famille, l’importance de l’éducation, le rôle des parents, ou encore sur la question des relations familiales.
Le cycle de conférences
Vendredi 10 octobre, 12h30
Être mère à distance. Écrire à ses enfants au siècle des Lumières par Christine Dousset-Seiden, maîtresse de conférences émérite, université Toulouse-II-Jean-Jaurès.
Vendredi 14 novembre, 12h30
Livres d’enfant et littérature de jeunesse au XVIIIe siècle par Emmanuelle Chapron, professeure, université d’Aix-Marseille / École pratique des hautes études – PSL.
Vendredi 28 novembre, 12h30
Lieux, pratiques et enjeux de l’éducation des filles dans le Paris des Lumières par Martine Sonnet, docteure en histoire, EHESS.
Vendredi 5 décembre, 12h30
Patriarcats. Les déclarations de la monarchie paternelle en France sous l’Ancien Régime par Jérôme Viret, professeur, université de Lorraine.
Vendredi 9 janvier 2026, 12h30
En famille. Les enfants et leur parenté au XVIIIe siècle par Isabelle Robin, maîtresse de conférences, HDR, Sorbonne Université.
L’exposition Jean-Baptiste Greuze au Petit Palais
Le Comité d’histoire de la Ville de Paris accompagne l’exposition du Petit Palais, Jean-Baptiste Greuze : peindre l’enfance, avec un nouveau cycle de conférences qui aborde le thème de la famille aux XVIIIe et XIXe siècles.
Du vendredi 10 octobre 2025 au vendredi 09 janvier 2026 :
vendredi
de 12h30 à 14h30
gratuit
Conférences gratuites, sans inscription préalable dans la limite des places disponibles.
Public jeunes et adultes.
Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris 2 avenue Winston-Churchill 75008 Paris
