L’esprit de l’Arcouest Musée de Bretagne Rennes Dimanche 5 octobre, 16h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Face à l’archipel de Bréhat, un petit groupe de professeurs de la Sorbonne se retrouve chaque été.

Comment ce groupe va-t-il marquer la recherche française et s’investir dans la société tout au long du 20e siècle ? Hélène Langevin-Joliot, physicienne, Bernadette Bensaude-Vincent et Andrée Bergeron, historiennes des sciences nous livrent les motivations scientifiques et politiques qui les animent.

Un doc du Dimanche dans le cadre de la Fête de la science, suivi d’une rencontre avec la réalisatrice. (Florence Riou, 2024, 75 min, Rennes en Sciences)

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine