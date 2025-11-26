L’ESPRIT DE L’ATELIER Montpellier

L’ESPRIT DE L’ATELIER

14 Rue de l’École de Pharmacie Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-01-31

16 artistes formés aux Beaux-Arts de Paris avec Djamel Tatah

En écho à l’exposition que le MO.CO. consacre à l’histoire de l’École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier (MO.CO. Esba), le MO.CO. Panacée propose une réflexion autour d’un cas d’école l’atelier de Djamel Tatah aux Beaux-Arts de Paris.

Professeur pendant quinze années au sein de cette institution, Djamel Tatah a formé une génération d’artistes dont la diversité des pratiques, la singularité des trajectoires et la rapide émergence sur la scène nationale intriguent. .

14 Rue de l’École de Pharmacie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 99 58 28 00

English :

16 artists trained at Beaux-Arts de Paris with Djamel Tatah

Echoing the MO.CO. exhibition devoted to the history of the École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier (MO.CO. Esba), the MO.CO. Panacée proposes a reflection on a textbook case : Djamel Tatah?s studio at the Beaux-Arts de Paris.

German :

16 Künstler, die an der Beaux-Arts in Paris mit Djamel Tatah ausgebildet wurden

Als Echo auf die Ausstellung, die das MO.CO. der Geschichte der École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier (MO.CO. Esba) widmet, bietet das MO.CO. Panacée eine Reflexion über einen Schulfall vor: das Atelier von Djamel Tatah an den Beaux-Arts in Paris.

Italiano :

16 artisti formati alle Beaux-Arts di Parigi con Djamel Tatah

Facendo eco alla mostra che il MO.CO. sta dedicando alla storia dell’École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier (MO.CO. Esba), il MO.CO. Panacée analizza un caso da manuale : l’atelier di Djamel Tatah alle Beaux-Arts de Paris.

Espanol :

16 artistas formados en las Bellas Artes de París con Djamel Tatah

Haciéndose eco de la exposición que el MO.CO. dedica a la historia de la Escuela Superior de Bellas Artes de Montpellier (MO.CO. Esba), el MO.CO. Panacée examina un caso de manual : el estudio de Djamel Tatah en las Bellas Artes de París.

