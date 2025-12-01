L’Esprit de Noël animation pour les enfants Azay-le-Rideau
L’Esprit de Noël animation pour les enfants Azay-le-Rideau samedi 20 décembre 2025.
L’Esprit de Noël animation pour les enfants
Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20 20:00:00
Date(s) :
2025-12-20
L’Esprit de Noël à Azay-le-Rideau… un mois de féérie au coeur du Val de Loire, une programmation en centre-ville, accessible à tous les publics ! Un mois de festivités 100% gratuites !
20 décembre Animations pour les enfants toute la journée
19h feu d’artifices
20 décembre Animations pour les enfants
Promenade du Père Noël en calèche dans les rues d’Azay
Goûter offert par l’association des commerçants dans les halles
Spectacle dans les halles
Déambulation aux flambeaux jusqu’au moulin d’où sera tiré le feu d’artifices
Feu d’artifices
20 décembre à 19h, au moulin
Solo de violon en prélude de Rosa DI SAVINO et spectacle pyrotechnique sur les bords de l’Indre, au pied du moulin .
Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 11 accueil.mairie@azaylerideau.fr
English :
The Spirit of Christmas in Azay-le-Rideau… a month of enchantment in the heart of the Loire Valley, with a programme of events in the town center, accessible to all! A month of 100% free festivities!
december 20: Children’s entertainment all day long
7pm: Fireworks display
German :
L’Esprit de Noël à Azay-le-Rideau… ein Monat voller Zauber im Herzen des Loire-Tals, ein Programm im Stadtzentrum, das für alle zugänglich ist! Ein Monat mit 100% kostenlosen Feierlichkeiten!
20. Dezember: Animationen für Kinder den ganzen Tag über
19 Uhr: Feuerwerk
Italiano :
Lo spirito del Natale ad Azay-le-Rideau… un mese di incanto nel cuore della Valle della Loira, con un programma di eventi nel centro città accessibile a tutti! Un mese di festeggiamenti 100% gratuiti!
20 dicembre: animazione per bambini per tutto il giorno
19:00: spettacolo pirotecnico
Espanol :
El espíritu de la Navidad en Azay-le-Rideau… un mes de encanto en el corazón del Valle del Loira, con un programa de actos en el centro de la ciudad, ¡accesible a todos! Un mes de fiestas 100% gratuitas
20 de diciembre: animación infantil durante todo el día
19:00 h: castillo de fuegos artificiales
