L’Esprit de Noël animation pour les enfants

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-20 20:00:00

Date(s) :

2025-12-20

20 décembre Animations pour les enfants toute la journée

19h feu d’artifices

L’Esprit de Noël à Azay-le-Rideau… un mois de féérie au coeur du Val de Loire, une programmation en centre-ville, accessible à tous les publics ! Un mois de festivités 100% gratuites !

20 décembre Animations pour les enfants

Promenade du Père Noël en calèche dans les rues d’Azay

Goûter offert par l’association des commerçants dans les halles

Spectacle dans les halles

Déambulation aux flambeaux jusqu’au moulin d’où sera tiré le feu d’artifices

Feu d’artifices

20 décembre à 19h, au moulin

Solo de violon en prélude de Rosa DI SAVINO et spectacle pyrotechnique sur les bords de l’Indre, au pied du moulin .

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 11 accueil.mairie@azaylerideau.fr

English :

The Spirit of Christmas in Azay-le-Rideau… a month of enchantment in the heart of the Loire Valley, with a programme of events in the town center, accessible to all! A month of 100% free festivities!

december 20: Children’s entertainment all day long

7pm: Fireworks display

German :

L’Esprit de Noël à Azay-le-Rideau… ein Monat voller Zauber im Herzen des Loire-Tals, ein Programm im Stadtzentrum, das für alle zugänglich ist! Ein Monat mit 100% kostenlosen Feierlichkeiten!

20. Dezember: Animationen für Kinder den ganzen Tag über

19 Uhr: Feuerwerk

Italiano :

Lo spirito del Natale ad Azay-le-Rideau… un mese di incanto nel cuore della Valle della Loira, con un programma di eventi nel centro città accessibile a tutti! Un mese di festeggiamenti 100% gratuiti!

20 dicembre: animazione per bambini per tutto il giorno

19:00: spettacolo pirotecnico

Espanol :

El espíritu de la Navidad en Azay-le-Rideau… un mes de encanto en el corazón del Valle del Loira, con un programa de actos en el centro de la ciudad, ¡accesible a todos! Un mes de fiestas 100% gratuitas

20 de diciembre: animación infantil durante todo el día

19:00 h: castillo de fuegos artificiales

