L’ESPRIT DE NOEL – AUDITORIUM JEAN-MOULIN Le Thor

DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE PRÉSENTE : L’ESPRIT DE NOELDIMANCHE 21 DÉCEMBRE – 16HL’ESPRIT DE NOELLa légende des AarteïtaUne jeune ado au secours du monde menacé de Santa KlausA la veille de Noël, Stella, 13 ans, s’est cachée dans un vieux magasin de jouets pour échapper aux fêtes familiales, un temps festif que les pré-ados considèrent parfois comme contraignant. Un peu curieuse, Stella déniche un portail menant au pays de l’Esprit de Noël, un monde régi par une mystérieuse prophétie : le royaume de Santa Klaus, menacé par le père Fouettard, est en grand danger, et seule Stella pourra sauver le Monde de Noël et la magie qui l’habite. Mais le problème est que la jeune Stella est à une période de son existence où la féérie des fêtes de fin d’année n’est pas vraiment sa préoccupation immédiate. Dans ce voyage initiatique, est-ce que la magie de Noël l’emportera sur les questionnements d’une presque adolescente ?Embarquez en famille pour ce voyage musical jazzy et enneigé, au rythme des chants de noël interprétés par une galerie de personnages drôles, piquants et déjantés.« Cette comédie musicale adaptée du roman de Charles Dickens tombe à pic en cette période de revendications et d’individualisme prononcé … ». Musical AvenueTexte & mise en scène : Yann Sebile & Valentine RouxMusique : Anthony FabienArrangements : Benjamin Landrot, Vincent Gilliéron, Loïc Sebile & Anthony Fabien Chorégraphies : Lina StoltzScénographie : Christophe Auzolles & Camille NicolasCostumes : Zoé Imbert & Camille NicolasCréation lumière : Vincent ParaMaquillage et perruque : Alban JarossayAvec Lina Stoltz, Camille Nicolas ou Julie Costanza ou Raphaëlle Arnaud, Anthony Fabien ou Nicolas Soulié, Yann Sebile ou Jean-Baptiste SchmittProduction Compote de ProdDurée 1h15L’entrée en salle se fait 30 minutes avant l’heure de la représentation.Afin d’organiser I’accueil des personnes en situation de handicap dans les meilleures conditions, la réservation devra être formulée exclusivementauprès du service billetterie au guichet, par téléphone (04 90 33 96 80) ou par mail (billetterie.auditorium@vaucluse.fr).

AUDITORIUM JEAN-MOULIN 971 CHEMIN DES ESTOURANS 84250 Le Thor 84