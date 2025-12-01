L’Esprit de Noël chasse au trésor Azay-le-Rideau

L’Esprit de Noël chasse au trésor

L’Esprit de Noël à Azay-le-Rideau… un mois de féérie au coeur du Val de Loire, une programmation en centre-ville, accessible à tous les publics ! U

13 et 14 décembre, 10h-19h

Chasse aux trésors ! Pars à l’aventure, ouvres l’œil… un trésor de Noël n’attend que les plus malins !

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 11 accueil.mairie@azaylerideau.fr

English :

The Spirit of Christmas in Azay-le-Rideau… a month of enchantment in the heart of the Loire Valley, a program of events in the town center, accessible to all audiences! U

december 13 and 14, 10am-7pm

Treasure hunt! Go on an adventure, open your eyes? a Christmas treasure awaits only the cleve

