L’Esprit de Noël Chorale Par si Par là Azay-le-Rideau dimanche 14 décembre 2025.
Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Début : 2025-12-14 16:00:00
2025-12-14
L’Esprit de Noël à Azay-le-Rideau… un mois de féérie au coeur du Val de Loire, une programmation en centre-ville, accessible à tous les publics ! Un mois de festivités 100% gratuites !
Concert de la Chorale Par si Par là
14 décembre à 16h
à l’église Saint-Symphorien
Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 11 accueil.mairie@azaylerideau.fr
English :
The Spirit of Christmas in Azay-le-Rideau… a month of enchantment in the heart of the Loire Valley, with a programme of events in the town center, accessible to all! A month of 100% free festivities!
Concert by the Par si Par là choir
december 14th at 4pm
at Saint-Symphorien church
German :
L’Esprit de Noël à Azay-le-Rideau… ein Monat voller Zauber im Herzen des Loire-Tals, ein Programm im Stadtzentrum, das für alle zugänglich ist! Ein Monat mit 100% kostenlosen Festivitäten!
Konzert des Chors Par si Par là
14. Dezember um 16 Uhr
in der Kirche Saint-Symphorien
Italiano :
Lo spirito del Natale ad Azay-le-Rideau… un mese di incanto nel cuore della Valle della Loira, con un programma in centro aperto a tutti! Un mese di festeggiamenti 100% gratuiti!
Concerto del coro Par si Par là
14 dicembre alle 16:00
nella chiesa di Saint-Symphorien
Espanol :
El espíritu de la Navidad en Azay-le-Rideau… un mes de encanto en el corazón del Valle del Loira, con un programa de actos en el centro de la ciudad, ¡accesible a todos! Un mes de fiestas 100% gratuitas
Concierto del coro Par si Par là
14 de diciembre a las 16:00 h
en la iglesia de Saint-Symphorien
