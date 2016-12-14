L’Esprit de Noël Chorale Par si Par là

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

L’Esprit de Noël à Azay-le-Rideau… un mois de féérie au coeur du Val de Loire, une programmation en centre-ville, accessible à tous les publics ! Un mois de festivités 100% gratuites !

Concert de la Chorale Par si Par là

14 décembre à 16h

à l’église Saint-Symphorien

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 11 accueil.mairie@azaylerideau.fr

English :

The Spirit of Christmas in Azay-le-Rideau… a month of enchantment in the heart of the Loire Valley, with a programme of events in the town center, accessible to all! A month of 100% free festivities!

Concert by the Par si Par là choir

december 14th at 4pm

at Saint-Symphorien church

German :

L’Esprit de Noël à Azay-le-Rideau… ein Monat voller Zauber im Herzen des Loire-Tals, ein Programm im Stadtzentrum, das für alle zugänglich ist! Ein Monat mit 100% kostenlosen Festivitäten!

Konzert des Chors Par si Par là

14. Dezember um 16 Uhr

in der Kirche Saint-Symphorien

Italiano :

Lo spirito del Natale ad Azay-le-Rideau… un mese di incanto nel cuore della Valle della Loira, con un programma in centro aperto a tutti! Un mese di festeggiamenti 100% gratuiti!

Concerto del coro Par si Par là

14 dicembre alle 16:00

nella chiesa di Saint-Symphorien

Espanol :

El espíritu de la Navidad en Azay-le-Rideau… un mes de encanto en el corazón del Valle del Loira, con un programa de actos en el centro de la ciudad, ¡accesible a todos! Un mes de fiestas 100% gratuitas

Concierto del coro Par si Par là

14 de diciembre a las 16:00 h

en la iglesia de Saint-Symphorien

