L’Esprit de Noël Feu d’artifice Azay-le-Rideau
L’Esprit de Noël Feu d’artifice Azay-le-Rideau samedi 20 décembre 2025.
L’Esprit de Noël Feu d’artifice
Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 19:00:00
fin : 2025-12-20 20:00:00
Date(s) :
2025-12-20
L’Esprit de Noël à Azay-le-Rideau… un mois de féérie au coeur du Val de Loire, une programmation en centre-ville, accessible à tous les publics ! Un mois de festivités 100% gratuites !
20 décembre Animations pour les enfants toute la journée
19h feu d’artifices
L’Esprit de Noël à Azay-le-Rideau… un mois de féérie au coeur du Val de Loire, une programmation en centre-ville, accessible à tous les publics ! Un mois de festivités 100% gratuites !
20 décembre Animations pour les enfants toute la journée
Feu d’artifice à 19h, au moulin
Solo de violon en prélude de Rosa DI SAVINO et spectacle pyrotechnique sur les bords de l’Indre, au pied du moulin .
Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 11 accueil.mairie@azaylerideau.fr
English :
The Spirit of Christmas in Azay-le-Rideau… a month of enchantment in the heart of the Loire Valley, with a programme of events in the town center, accessible to all! A month of 100% free festivities!
december 20: Children’s entertainment all day long
7pm: Fireworks display
German :
L’Esprit de Noël à Azay-le-Rideau… ein Monat voller Zauber im Herzen des Loire-Tals, ein Programm im Stadtzentrum, das für alle zugänglich ist! Ein Monat mit 100% kostenlosen Feierlichkeiten!
20. Dezember: Animationen für Kinder den ganzen Tag über
19 Uhr: Feuerwerk
Italiano :
Lo spirito del Natale ad Azay-le-Rideau… un mese di incanto nel cuore della Valle della Loira, con un programma di eventi nel centro città accessibile a tutti! Un mese di festeggiamenti 100% gratuiti!
20 dicembre: animazione per bambini per tutto il giorno
19:00: spettacolo pirotecnico
Espanol :
El espíritu de la Navidad en Azay-le-Rideau… un mes de encanto en el corazón del Valle del Loira, con un programa de actos en el centro de la ciudad, ¡accesible a todos! Un mes de fiestas 100% gratuitas
20 de diciembre: animación infantil durante todo el día
19:00 h: castillo de fuegos artificiales
L’événement L’Esprit de Noël Feu d’artifice Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2025-10-31 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme