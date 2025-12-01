L’Esprit de Noël Feu d’artifice

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 19:00:00

fin : 2025-12-20 20:00:00

Date(s) :

2025-12-20

L’Esprit de Noël à Azay-le-Rideau… un mois de féérie au coeur du Val de Loire, une programmation en centre-ville, accessible à tous les publics ! Un mois de festivités 100% gratuites !

20 décembre Animations pour les enfants toute la journée

Feu d’artifice à 19h, au moulin

Solo de violon en prélude de Rosa DI SAVINO et spectacle pyrotechnique sur les bords de l’Indre, au pied du moulin .

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 11 accueil.mairie@azaylerideau.fr

English :

The Spirit of Christmas in Azay-le-Rideau… a month of enchantment in the heart of the Loire Valley, with a programme of events in the town center, accessible to all! A month of 100% free festivities!

december 20: Children’s entertainment all day long

7pm: Fireworks display

German :

L’Esprit de Noël à Azay-le-Rideau… ein Monat voller Zauber im Herzen des Loire-Tals, ein Programm im Stadtzentrum, das für alle zugänglich ist! Ein Monat mit 100% kostenlosen Feierlichkeiten!

20. Dezember: Animationen für Kinder den ganzen Tag über

19 Uhr: Feuerwerk

Italiano :

Lo spirito del Natale ad Azay-le-Rideau… un mese di incanto nel cuore della Valle della Loira, con un programma di eventi nel centro città accessibile a tutti! Un mese di festeggiamenti 100% gratuiti!

20 dicembre: animazione per bambini per tutto il giorno

19:00: spettacolo pirotecnico

Espanol :

El espíritu de la Navidad en Azay-le-Rideau… un mes de encanto en el corazón del Valle del Loira, con un programa de actos en el centro de la ciudad, ¡accesible a todos! Un mes de fiestas 100% gratuitas

20 de diciembre: animación infantil durante todo el día

19:00 h: castillo de fuegos artificiales

L’événement L’Esprit de Noël Feu d’artifice Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2025-10-31 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme