L’Esprit de Noël shooting avec le père-noël

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-13

L’Esprit de Noël à Azay-le-Rideau… un mois de féérie au coeur du Val de Loire, une programmation en centre-ville, accessible à tous les publics ! Un mois de festivités 100% gratuites !

Les 13 et 14 décembre.

Le samedi 13 et 14 décembre de 15h à 17h.

Cette année vivez un moment féérique en famille grâce à l’espace photo du Père Noël, installé au pied du sapin, place de la République !

Le Père Noël accueille petits et grands pour un souvenir inoubliable ! .

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 11 accueil.mairie@azaylerideau.fr

English :

The Spirit of Christmas in Azay-le-Rideau… a month of enchantment in the heart of the Loire Valley, with a programme of events in the town center, accessible to all! A month of 100% free festivities!

December 13 and 14.

