L’esprit du cheval Spectacle équestre Lieu-dit Le Bois du Lattay Les Hauts-d’Anjou

Lieu-dit Le Bois du Lattay Châteauneuf sur Sarthe Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-07-19 16:00:00

fin : 2025-08-02

2025-07-19 2025-07-26 2025-08-02

Spectacle équestre « L’Esprit du Cheval », par l’association Ghalia Spectacle, les 19 et 26 juillets et le 2 août 2025 à 16h.

L’ESPRIT DU CHEVAL

Pour la deuxième année nous proposons les samedis estivales spectacle équestre L’ESPRIT DU CHEVAL (40 minutes)

Un spectacle équestre poétique & familiale Artistes équins

4 chevaux, 1 comtois, 2 poneys welsh et 2 irishcobs

6 artistes cavaliers

Un gradin de 100 places, un espace buvette, manège couvert

Réserver vos dates

19 / 26 juillet et 2 août à 16h

Accueil à partir de 15h30

Aurélia chapelle artiste équestre depuis 2009 avec participation salons et festivals

Entrée 10€

Réduction famille, gratuit moins de 6 ans

Billetterie de soutien, recette dédiée à la création de notre cabaret

Lieu: le bois du lattay 49330 Chateauneuf sur sarthe

Association ghalia spectacle .

Lieu-dit Le Bois du Lattay Châteauneuf sur Sarthe Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 84 14 52 93 ghalia.spectacle@gmx.fr

English :

Equestrian show « L’Esprit du Cheval », by the Ghalia Spectacle association, July 19 and 26 and August 2, 2025 at 4pm.

German :

Pferdeshow « L’Esprit du Cheval », von der Vereinigung Ghalia Spectacle, am 19. und 26. Juli sowie am 2. August 2025 um 16 Uhr.

Italiano :

Spettacolo equestre « L’Esprit du Cheval », a cura dell’associazione Ghalia Spectacle, il 19 e 26 luglio e il 2 agosto 2025 alle 16.00.

Espanol :

Espectáculo ecuestre « L’Esprit du Cheval », de la asociación Ghalia Spectacle, los días 19 y 26 de julio y 2 de agosto de 2025 a las 16.00 h.

