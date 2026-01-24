L’Esprit qui pétille L’Esprit des vins Léognan
L’Esprit des vins 7 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan Gironde
Nous vous invitons à une soirée dédiée au champagne, une expérience sensorielle et conviviale au cœur de notre cave à Léognan.
Au programme
– Dégustation de 5 champagnes, dont une bouteille prestige surprise
– 5 bouchées en accords mets & champagnes
– Un moment d’échange et de découverte dans un format intimiste
Avantage participants
–15 % sur tous les produits de la cave le soir de l’événement. .
L’Esprit des vins 7 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 85 01 13 leognan@lespritdesvins.fr
