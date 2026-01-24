L’Esprit qui pétille L’Esprit des vins Léognan

L’Esprit qui pétille

L’Esprit des vins 7 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan Gironde

Tarif :

Date :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Nous vous invitons à une soirée dédiée au champagne, une expérience sensorielle et conviviale au cœur de notre cave à Léognan.

Au programme

– Dégustation de 5 champagnes, dont une bouteille prestige surprise

– 5 bouchées en accords mets & champagnes

– Un moment d’échange et de découverte dans un format intimiste

Avantage participants

–15 % sur tous les produits de la cave le soir de l’événement. .

L’Esprit des vins 7 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 85 01 13 leognan@lespritdesvins.fr

English : L’Esprit qui pétille

