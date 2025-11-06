L’Essai de l’emploi Stade Jean Alric Aurillac

L’Essai de l’emploi Stade Jean Alric Aurillac jeudi 6 novembre 2025.

L’Essai de l’emploi Jeudi 6 novembre, 14h00 Stade Jean Alric Cantal

Les participants auront accès à trois espaces pour faire émerger un projet et/ou préparer sa mise en œuvre.

Espace n°1 : je teste mon potentiel sur des secteurs qui recrutent

4 sessions détection de potentiel seront proposées sur les secteurs : industrie, commerce, services à la personne, hôtellerie-restauration.

Espace n°2 : je teste des métiers

Les participants pourront rencontrer des employeurs pour échanger sur leur projet et mettre en place des immersions professionnelles permettant la découverte d’un métier et/ou la confirmation d’un projet.

Espace n°3 : je cherche des solutions pour limiter mes contraintes

Les participants pourront rencontrer les équipes solidarités du Département, pour découvrir les appuis mobilisables sur les sujets inclus dans le pacte des solidarités :

– les freins liés à la santé

– les freins liés à la mobilité

– les freins liés à la garde d’enfant

Un moment de convivialité clôturera la manifestation pour tous les participants et partenaires, en présence des personnalités.

Inscriptions auprès d’Aurélie LAJARRIGE

alajarrige@auvergnerhonealpes-entreprises.fr – 07 84 19 43 00

ou Mes Evènements Emploi

Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, France Travail et le Stade Aurillacois Cantal Auvergne vous proposent de découvrir les secteurs porteurs dans le Cantal