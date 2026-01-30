L’Essentiel Balavoine Espace Culturel René Monory Loudun
Espace Culturel René Monory Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun Vienne
Tarif : – –
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Rendre hommage sur scène à l’un des plus grands chanteurs de la chanson française comme l’était Daniel BALAVOINE n’est pas chose aisée.
C’est pourtant le challenge que s’est donné Morgan MARLET à travers un show unique L’Essentiel DB est un spectacle incontournable ! Un show dans lequel le chanteur et ses amis musiciens reprennent les classiques de l’artiste disparu.
Vocalement très exigeant, la tessiture de Morgan se prête parfaitement à l’exercice.
Concert à tarif unique et à placement libre .
Espace Culturel René Monory Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 18 53 99
L’événement L’Essentiel Balavoine Loudun a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme du Pays Loudunais