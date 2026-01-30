L’Essentiel Balavoine Espace Culturel René Monory Loudun

L’Essentiel Balavoine

Espace Culturel René Monory Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun Vienne

Rendre hommage sur scène à l’un des plus grands chanteurs de la chanson française comme l’était Daniel BALAVOINE n’est pas chose aisée.

C’est pourtant le challenge que s’est donné Morgan MARLET à travers un show unique L’Essentiel DB est un spectacle incontournable ! Un show dans lequel le chanteur et ses amis musiciens reprennent les classiques de l’artiste disparu.

Vocalement très exigeant, la tessiture de Morgan se prête parfaitement à l’exercice.

Concert à tarif unique et à placement libre .

Espace Culturel René Monory Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 18 53 99

