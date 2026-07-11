Informations pratiques

Avensan

L’essentiel de Citran

30 Citran Avensan Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-18

Venez vivre une expérience unique au cœur du Château Citran !

En seulement 30 à 45 minutes, découvrez nos chais emblématiques et explorez l’art de la vinification. Notre visite rapide vous offre un aperçu de notre domaine historique, de nos chais, suivi d’une dégustation de nos meilleurs vins.

Une escapade parfaite pour les amateurs de vin en quête de découvertes rapides et savoureuses !

30 à 45 minutes

Dégustation de vins

Visite des Chais .

30 Citran Avensan 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 26 17 52

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English : L’essentiel de Citran

L’événement L’essentiel de Citran Avensan a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Médoc Plein Sud