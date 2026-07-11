L’essentiel de Citran Avensan
samedi 11 juillet 2026 · Avensan
Informations pratiques
Avensan
L’essentiel de Citran
30 Citran Avensan Gironde
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-18
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30 à 45 minutes
Dégustation de vins
Visite des Chais .
30 Citran Avensan 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 26 17 52
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English : L’essentiel de Citran
L’événement L’essentiel de Citran Avensan a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Médoc Plein Sud
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