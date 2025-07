L’essenziale Une visite, 10 chefs-d’œuvre Place Dr Esquirol Agen

L’essenziale Une visite, 10 chefs-d’œuvre

Place Dr Esquirol Musée des Beaux-Arts Agen Lot-et-Garonne

Une découverte des chefs-d’œuvre des collections avec Nathalie Philemont Lacroix, médiatrice. Réservation obligatoire.

De la Vénus du Mas d’Agenais au Choupatte de Claude Lalande en passant par la collection de Mésopotamie, la représentation de la religion au XVIIe siècle, puis le raffinement du sulfureux XVIIIe siècle, l’œil visionnaire de Goya pour terminer avec quelques dialogues singuliers… Une découverte des chefs-d’œuvre des collections avec Nathalie Philemont Lacroix, médiatrice. .

Place Dr Esquirol Musée des Beaux-Arts Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 23 musee@agen.fr

English : L’essenziale Une visite, 10 chefs-d’œuvre

Discover masterpieces from the collections with mediator Nathalie Philemont Lacroix. Reservations required.

German : L’essenziale Une visite, 10 chefs-d’œuvre

Eine Entdeckung der Meisterwerke der Sammlungen mit Nathalie Philemont Lacroix, Mediatorin. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Scoprite i capolavori delle collezioni con Nathalie Philemont Lacroix, mediatrice. Prenotazione obbligatoria.

Espanol : L’essenziale Une visite, 10 chefs-d’œuvre

Descubra las obras maestras de las colecciones con Nathalie Philemont Lacroix, mediadora. Imprescindible reservar.

