Lessive et cake-vaisselle : Le DIY qui fait mousser la planète ! Salle des Reigniers Vertou

Lessive et cake-vaisselle : Le DIY qui fait mousser la planète ! Salle des Reigniers Vertou mercredi 29 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-29 18:30 – 20:00

Gratuit : oui Tout public

Les produits d’entretien maison, c’est naturel et bon pour la santé. Venez fabriquer votre lessive et cake vaisselle. Recettes faciles, économiques, qui moussent et limitent les emballages. Et en plus des produits, vous repartirez avec de nombreuses astuces. Organisé par la ville de Vertou et l’association Les Effets Papillons

Salle des Reigniers Vertou 44120

https://my.weezevent.com/lessive-et-cake-vaisselle-le-diy-qui-fait-mousser-la-planete