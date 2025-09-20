L’essor de l’imprimerie au XVIè siècle en Europe à travers les collections patrimoniales de la bibliothèque Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret Guéret

L’essor de l’imprimerie au XVIè siècle en Europe à travers les collections patrimoniales de la bibliothèque Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret Guéret samedi 20 septembre 2025.

L’essor de l’imprimerie au XVIè siècle en Europe à travers les collections patrimoniales de la bibliothèque Samedi 20 septembre, 10h00 Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret Creuse

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

L’essor de l’imprimerie au XVIᵉ siècle en Europe

Une exposition à partir des collections patrimoniales de la bibliothèque

Cette exposition propose de découvrir certains des ouvrages les plus anciens conservés à la bibliothèque, témoins des débuts de l’imprimerie en Europe au XVIᵉ siècle.

À travers une sélection de documents, elle met en lumière le travail des grands imprimeurs européens et l’évolution des techniques d’impression.

Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret 8 avenue Fayolle, 23000 Guéret Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 87 63 00 08 https://bm-grandgueret.fr/ https://www.facebook.com/bmigueret/?locale=fr_FR Parking sous le bâtiment, accessible depuis la rue Charles de Gaulle.

L’essor de l’imprimerie au XVIᵉ siècle en Europe

© Sylvie Petit